Stand: 23.02.2021 09:34 Uhr Travemünder Woche setzt Schwerpunkt auf den Sport

Die Organisatoren der Travemünder Woche halten an ihren Planungen für das Segel-Großereignis vom 23. Juli bis 1. August fest. Geschäftsführer Frank Schärffe geht davon aus, "dass wir die Segelwettbewerbe möglichst plangemäß durchziehen wollen". Ein Festival an Land, "so wie man es über die Jahre gewohnt ist", werde wohl nicht möglich sein. Bei den Regatten in den etwa 20 Klassen sollen rund 1.000 Boote an den Start gehen. "Ein Höhepunkt wird die Europameisterschaft der Laser 4.7 sein", sagte der Sportliche Leiter Jens Kath. | 23.02.2021 13:32