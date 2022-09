Stand: 01.09.2022 16:40 Uhr Trapp wechselt vom VfL Osnabrück zu Mainz 05 II

Nach vier Jahren beim VfL Osnabrück hat der ehemalige Kapitän Maurice Trapp den Fußball-Drittligisten am letzten Tag der Transferfrist überraschend verlassen. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger wechselte am Donnerstag als Führungsspieler in die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest. "Wir entsprechen mit der Wechselfreigabe dem Wunsch von Maurice Trapp", sagte der Osnabrücker Sportdirektor Amir Shapourzadeh. | 01.09.2022 16:14