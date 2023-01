Stand: 02.01.2023 10:26 Uhr Trajdos beendet Judo-Karriere

Judoka Martina Trajdos hat das Ende ihrer Wettkampfkarriere verkündet. Die 33 Jahre alte Hamburgerin hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Mixed-Mannschaftswettbewerb Bronze errungen. Größter Einzelerfolg der in Polen geborenen Kämpferin war der Gewinn der EM-Goldmedaille im Halbmittelgewicht 2015 in Baku. | 02.01.2023 10:25