Stand: 06.04.2022 15:14 Uhr Trainingslager in Rostock für Handballer aus Saporischschja

Die Handballer des ukrainischen Topclubs Motor Saporischschja werden in den kommenden Tagen ein Trainingslager in Rostock beziehen. Das teilte Handball-Zweitligist TV Großwallstadt am Mittwoch mit, wo sich die ukrainische Nationalmannschaft seit dem 21. März aufgehalten hatte. Das ukrainische Sportministerium hatte das Trainingslager der Nationalmannschaft demnach nicht verlängert. Ins Kriegsgebiet zurückkehren müsse aber keiner der Spieler. "Sechs Nationalspieler konnten bereits Verträge bei anderen europäischen Vereinen unterschreiben", erklärte Großwallstadt. Der Rest steht bei Saporischschja unter Vertrag. Auch die ukrainische U20-Nationalmannschaft soll nach Rostock kommen. | 06.04.2022 15:10