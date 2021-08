Stand: 09.08.2021 16:13 Uhr Trainingsauftakt beim SSC Schwerin ohne Coach Koslowski

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben am Montag mit der Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison begonnen. Allerdings fehlte beim Auftakt Chefcoach Felix Koslowski aufgrund seiner Tätigkeit als Nationalmannschafts-Trainer. Diese bestreitet in den kommenden Tagen Testspiele für die am 18. August beginnende Europameisterschaft. Die Übungseinheiten werden nun vorerst von den Assistenten Martin Frydnes und Paul Sens geleitet. | 09.08.2021 16:13