Trainerin Wübbenhorst und YB Frauen Schweizer Meisterinnen

Trainerin Imke Wübbenhorst hat mit den Fußballerinnen der YB Frauen die Schweizer Meisterschaft gefeiert. Die Bernerinnen setzten sich am Samstagabend mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Grasshopper Zürich durch. In der regulären Spielzeit hatte YB vor 10.040 Zuschauenden im Stadion Wankdorf durch ein 2:1 (0:1) die 0:1-Auswärtsniederlage im Hinspiel wett- und so eine Verlängerung nötig gemacht. Für Wübbenhorst, die im März aus ihrer Baby-Pause zurückgekehrt war, ist es der bisher größte Erfolg ihrer Karriere. | 17.05.2025 20:06