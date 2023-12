Stand: 05.12.2023 15:15 Uhr Trainer weg: Harter Schlag für Olympia-Segler Kohlhoff/Stuhlemmer

Cheftrainer Marcus Lynch vom Deutschen Segler-Verband wechselt auf der olympischen Zielgeraden zu US Sailing. Der Brite übernimmt dort mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles die Position des Leistungssport-Direktors. Besonders hart trifft der Abgang die Olympia-Dritten Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer vom Kieler Yacht-Club. Die Katamaran-Crew verliert nach siebenjähriger Zusammenarbeit den Individual-Coach, mit dem sie in Japan Bronze geholt hatte und mit dem sie 2024 wieder um Edelmetall kämpfen wollte. Kohlhoff sprach von einem Schock: "Wir hatten ein fast familiäres Verhältnis." | 05.12.2023 15:15