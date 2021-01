Stand: 22.01.2021 19:23 Uhr Trainer Reck verlängert beim SSV Jeddeloh II

Der langjährige Bremer Bundesliga-Torhüter Oliver Reck bleibt auch in der neuen Saison Trainer beim Fußball-Regionalligisten SSV Jeddeloh II. Der 55-Jährige verlängerte nach Club-Angaben vom Freitag seinen Vertrag bis 2022. Reck hatte den niedersächsischen Viertligisten im Januar 2020 übernommen und steht mit dem Außenseiter in der Südgruppe der Nordstaffel auf Rang sechs. "Wir wollen versuchen, nach einem Restart weiter attraktiven Fußball zu spielen", sagte Reck. "Leider waren es im letzten Jahr nur elf Spiele, die ich als Trainer auf der Bank sitzen durfte. Wir haben in diesen Partien eine ganz gute Bilanz erreicht. Die würde ich gerne weiter ausbauen." | 22.01.2021 19:22