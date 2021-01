Stand: 08.01.2021 10:27 Uhr Trainer Kohfeldt für Füllkrug bei Werder Idealbesetzung

Niclas Füllkrug sieht in Florian Kohfeldt derzeit die Idealbesetzung für den Trainerposten bei Werder Bremen. Nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison sei es "wichtig und der Wunsch von uns allen" gewesen, an Kohfeldt festzuhalten, sagte Füllkrug dem "Sportbuzzer" und fügte hinzu: "Ich sage ganz ehrlich, er wäre auch der Richtige gewesen, wenn wir runtergegangen wären." Tabelle | 08.01.2020 10:26