Stand: 28.05.2023 16:07 Uhr Trainer Kilic verlässt nach Abstieg VfB Oldenburg

Der VfB Oldenburg wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der Fußball-Regionalliga Nord gehen. Wie der Drittliga-Absteiger am Sonntagnachmittag mitteilte, wird Fuat Kilic den Club nach dem verpassten Klassenerhalt verlassen. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, hieß es. Kilic hatte die Niedersachsen erst am 12. März übernommen, aber nicht vor dem sofortigen Wiederabstieg retten können. | 28.05.2023 16:07