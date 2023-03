Stand: 02.03.2023 11:51 Uhr Towers wollen gegen Bamberg an Bayern-Sieg anknüpfen

Nach etwas mehr als zwei Wochen Länderspiel-Pause wollen die Towers Hamburg gegen Brose Bamberg ihren Aufwärtstrend in der Basketball-Bundesliga bestätigen. Um sich am Freitag (19 Uhr) in der Inselparkhalle mit einem Sieg gegen den Playoff-Kandidaten weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen, müsse sein Team aber verstehen, wie es zuletzt gegen Bayreuth und Bayern gewonnen hat, betonte Cheftrainer Benka Barloschky: "Die Errungenschaft gegen Bayern war, deren Run zu stoppen, dass wir reagieren konnten und es nach Hause gebracht haben." | 02.03.2023 11:51