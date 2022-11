Stand: 06.11.2022 17:22 Uhr Towers verlieren wieder in Ludwigsburg, Dämpfer für Rostock Seawolves

Die Towers Hamburg können gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nicht gewinnen. Mit 92:103 (41:57) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner am Sonntag bei den Süddeutschen. Damit ging der Basketball-Bundesligist auch im achten Vergleich mit den Ludwigsburgern seit 2019 als Verlierer vom Feld und kassierte zugleich seine zweite Niederlage im sechsten Punktspiel dieser Saison. Bester Towers-Werfer war Ziga Samar (18). Die Rostock Seawolves kassierten zudem ihre zweite Bundesliga-Niederlage. Der Aufsteiger verlor bei dem bislang in fünf Partien sieglosen Schlusslicht Brose Bamberg mit 86:97 (49:47). Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (19). Ergebnisse und Tabelle | 06.11.2022 17:22