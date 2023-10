Stand: 31.10.2023 22:55 Uhr Towers verlieren auch ihr fünftes Spiel im Eurocup

Im Eurocup ist Basketball-Bundesligist Towers Hamburg weiterhin nur Punktelieferant. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei Joventut Badalona in Spanien nach einem vor allem in der ersten Hälfte schwachen Auftritt mit 76:108 (42:65) und kassierte auch in der fünften Partie eine Niederlage. Die Hamburger bleiben damit Schlusslicht in der Gruppe A. Bester Werfer der Hanseaten war Kapitän Seth Hinrichs mit 16 Punkten. 31.10.2023 22:54