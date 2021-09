Stand: 16.09.2021 12:48 Uhr Towers testen gegen die BG Göttingen vor Publikum

Eine Woche vor dem Saisonauftakt bestreitet Basketball-Bundesligist Hamburg Towers ein Testspiel gegen den Liga-Rivalen BG Göttingen - und das vor Fans. Für die Partie am Freitag (19.30 Uhr) sind in der Arena im Stadtteil Wilhelmsburg maximal 1.300 Zuschauer zugelassen. Es gilt die 2G-Regel: Nur Genesene und Geimpfte dürfen die Partie live in der Arena verfolgen. Nach der erfolgreichen vergangene Saison bestreiten die Hamburger am 25. September bei den Riesen Ludwigsburg ihr erstes Pflichtspiel. Ihre internationale Premiere feiern die Towers am 19. Oktober mit dem Eurocup-Heimspiel gegen Partizan Belgrad aus Serbien. | 16.09.2021 12:35