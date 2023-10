Stand: 04.10.2023 20:25 Uhr Towers starten mit Niederlage in den Eurocup

Die Towers Hamburg sind mit einer Niederlage in den Basketball-Eurocup gestartet. Am Mittwochabend unterlag der Bundesligist in Riga dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske mit 77:97 (42:54). Bester Werfer der Hanseaten war Aljami Durham mit 15 Punkten. Um die Play-offs zu erreichen, müssen die Hanseaten in ihrer Zehnergruppe mindestens den sechsten Rang belegen. Nächster Gegner sind am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) die London Lions. | 04.10.2023 20:25