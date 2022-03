Stand: 08.03.2022 14:48 Uhr Towers ohne vier Stammspieler im Eurocup

Rund einen Monat nach ihrem bislang letzten Spiel im Eurocup gehen die Hamburg Towers wieder auf internationalem Parkett auf Korbjagd. Für die Partie des Basketball-Bundesligisten beim französischen Vertreter Boulogne Metropolitans 92 am Mittwoch (20.30 Uhr) stehen Trainer Pedro Calles aber nur zehn Profis zur Verfügung. Die an Corona erkrankten Maik Kotsar und Robin Christen sowie die angeschlagenen Justus Hollatz und Trevon Bluiett traten die Reise nicht an. Aktuell werden die Hamburger in der Gruppe A auf dem achten Rang geführt und liegen damit auf einem Play-off-Platz. | 08.03.2022 14:47