Stand: 17.05.2021 10:41 Uhr Towers mit Zuversicht in die Play-offs gegen ALBA Berlin

Hamburg Towers-Chef Marvin Willoughby blickt den Play-offs in der Basketball-Bundesliga zuversichtlich entgegen. "Wir sind gegen ALBA Berlin natürlich der Underdog", sagte Willoughby vor dem ersten Duell der "Best of Five"-Serie am Donnerstag. "Aber wir wollen die Spiele mit dem Selbstvertrauen und der gleichen Leichtigkeit angehen, wie wir das die gesamte Saison getan haben." "Wenn wir alle gesund bleiben und unseren spielerischen Standard abrufen, haben wir in jedem Spiel die Chance auf den Sieg", meinte Willoughby. | 17.05.2021 10:37