Towers genießen Atmosphäre nach Sieg gegen die Bayern

Die Leistung seiner Hamburg Towers zollte auch Basketball-Trainer Pedro Calles Respekt ab. "Ich möchte meinen Spielern zu einer tollen Leistung gratulieren", sagte der Spanier am Sonntag nach dem 87:83-Erfolg über den FC Bayern München. Vor 3.000 begeisterten Zuschauern in der Inselparkhalle hatte sein Team dem Titelkandidaten einen großartigen Kampf geboten und zugleich seine Ausgangslage im Rennen um einen der Playoff-Plätze verbessert. "Diese Atmosphäre heute war wirklich besonders, die Towers-Fans in unserem Rücken zu haben, hat zum Sieg verholfen",sagte Calles. | 25.04.2022 12:27