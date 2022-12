Stand: 13.12.2022 22:25 Uhr Towers-Talfahrt hält an

Die sportliche Misere des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers setzt sich fort. Die Norddeutschen unterlagen am Dienstagabend im Eurocup beim italienischen Verein Dolomiti Energia Trento mit 80:85 (42:41) und kassierten damit wettbewerbsübergreifend die achte Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Bester Werfer der Towers war James Woodard mit 23 Punkten. Die Hamburger treten am Sonntag in der Bundesliga bei den Rostock Seawolves an. | 13.12.2022 22:24