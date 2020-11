Stand: 03.11.2020 11:29 Uhr Towers-Sportchef: Start der Basketball-Bundesliga richtig

Marvin Willoughby hält einen Saisonstart der Basketball-Bundesliga am kommenden Wochenende für vertretbar. "Wir wollen, dass es endlich losgeht. Niemand garantiert uns, dass sich die Infektionslage in vier oder sechs Wochen entspannter darstellt", sagte der Sportchef der Hamburg Towers dem "Hamburger Abendblatt". Auch wenn es schmerzlich sei, vor leeren Rängen anzutreten, hält der 42-Jährige die Arena im Stadtteil Wilhelmsburg, in der die Towers am Sonntag gegen Bamberg antreten, für einen sicheren Ort. | 03.11.2020 11:28