Stand: 19.01.2022 08:24 Uhr Towers-Siegesserie im Eurocup gerissen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Eurocup nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag vor 5.021 Zuschauern beim serbischen Top-Verein Partizan Belgrad mit 77:102 (41:65). Der beste Schütze der Hamburger war Robin Christen mit 20 Punkten. Das nächste Spiel der Towers im Eurocup findet am 26. Januar in der heimischen Arena gegen Joventut Badalona statt. | 19.01.2022 08:24