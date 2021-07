Stand: 21.07.2021 10:02 Uhr Towers-Profi Hollatz meldet sich vom NBA-Draft ab

Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz wird in diesem Sommer nicht in die nordamerikanische Profiliga NBA wechseln. Der 20 Jahre alte Point Guard vom Bundesligisten Hamburg Towers, der im Mai zum besten Nachwuchsprofi der abgelaufenen BBL-Saison gekürt wurde, hat sich vom NBA-Draft abgemeldet. Am 29. Juli dürfen sich in New York die NBA-Teams nacheinander die Transferrechte an Nachwuchsspielern sichern. Aus deutscher Sicht dabei ist noch der gebürtige Stralsunder Ariel Hukporti - der 19 Jahre alte Power Forward steht bei KK Nevezis Kedainiai in Litauen unter Vertrag.| 21.07.2021 10:02