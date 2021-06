Stand: 07.06.2021 14:49 Uhr Towers-Profi Hollatz beim Nationalmannschafts-Lehrgang

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat Justus Hollatz vom Bundesligisten Hamburg Towers zum ersten Lehrgang in der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation in Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) nach Köln eingeladen. Der 20-jährige Hollatz, der alle 36 Saisonspiele der Towers absolvierte, hatte im Februar seine Premiere in der Nationalmannschaft gefeiert. Für seine Entwicklung im zweiten BBL-Jahr wurde er nach Abschluss der Hauptrunde als bester deutscher Nachwuchsspieler ausgezeichnet. | 07.06.2021 14:49