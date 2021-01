Stand: 13.01.2021 11:47 Uhr Towers-Neuzugang Richter freut sich auf neue Herausforderungen

Neuzugang Johannes Richter freut sich auf sein Debüt beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers: "Natürlich wird es keine leichte Aufgabe, eher eine riesen Herausforderung. Aber Herausforderungen sind da, um sie anzunehmen", sagte der 27-Jährige vor der Partie der Hanseaten am Sonntag beim FC Bayern München. In der Tabelle rangieren die Bayern als Fünfter nur einen Platz vor den Towers. Der 2,05 Meter große Profi war in der vergangenen Woche von Liga-Rivale Gießen 46ers verpflichtet worden und soll auf der Center-Position zum Einsatz kommen. | 13.01.2020 11:46