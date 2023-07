Stand: 19.07.2023 13:17 Uhr Towers Hamburg verstärken sich mit US-Profi Gomez

Die Towers Hamburg verstärken sich für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit Terrell Gomez. Der US-Guard kommt vom französischen Zweitliga-Meister Saint-Quentin Basketball und hat einen Vertrag bis 2024 erhalten. "Terrell hat letztes Jahr bewiesen, dass er eine Mannschaft auf hohem Niveau anführen kann. Als Point Guard ist er in seiner Rolle gewachsen und hat sein Spiel weiterentwickelt", so Towers-Trainer Benka Barloschly über den 1,73 m großen 25-Jährigen. | 19.07.2023 13:15