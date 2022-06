Stand: 17.06.2022 15:08 Uhr Towers-Coach Raoul Korner vor "Riesenherausforderung"

Raoul Korner sieht sich als neuer Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers vor einer großen Aufgabe. "Es wird eine Riesenherausforderung, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben, mit der sich die Fans auch identifizieren können", sagte der Nachfolger von Pedro Calles. Der Österreicher, der zuvor bei Ligakonkurrent Bayreuth unter Vertrag stand, muss ein nahezu neues Team zusammenstellen. Dazu kommen die Diskussionen um eine neue Halle und die nicht optimalen Trainingsbedingungen. "Man darf nicht vergessen, dass Hamburg vor drei Jahren aufgestiegen ist und was in der Zwischenzeit passiert ist. Das Ganze hat ja fast noch Startup-Charakter", so Korner. | 17.06.2022 15:16