Stand: 12.04.2022 12:14 Uhr Towers-Basketballer Hollatz zum NBA-Draft gemeldet

Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz von den Hamburg Towers strebt in die nordamerikanische Profi-Liga NBA. Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby bestätigte einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins "BIG - Basketball in Deutschland". Der 20 Jahre alte Point Guard der Hamburger hatte im vergangenen Jahr seine Anmeldung zum NBA-Draft vorzeitig zurückgezogen. Der Draft soll am 23. Juni stattfinden. | 12.04.2022 12:13