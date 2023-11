Stand: 08.11.2023 14:19 Uhr Torwarttrainer Orlishausen verlängert bei Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Torwarttrainer Dirk Orlishausen verlängert. Der aus Sömmerda stammende Thüringer unterschrieb einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Orlishausen heuerte in der Saison 2019/2020 an der Ostsee an und betreut in der aktuellen Spielzeit das Torhüter-Quartett Markus Kolke, Nils Körber, Max Hagemoser und Elias Höftmann. | 08.11.2023 14:18