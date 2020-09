Stand: 07.09.2020 14:13 Uhr

Torwartsorgen bei Hannover 96

Zweitligist Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Keeper Martin Hansen verzichten. Der Ersatzmann im 96-Tor zog sich im Training eine Verletzung an der linken Hand zu und wird den Saisonstart sicher verpassen. Da auch Michael Ratajczak seit zwei Wochen wegen Rückenproblemen nicht trainiert hat, wird am kommenden Montag beim Pokalspiel in Würzburg aller Voraussicht nach der vierte Torwart Marlon Sündermann auf der Bank sitzen. | 07.09.2020 14:13