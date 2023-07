Stand: 10.07.2023 14:57 Uhr Torwart Zieler weiter Kapitän von Hannover 96

Der frühere Nationaltorwart Ron-Robert Zieler bleibt Kapitän des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Das legte Trainer Stefan Leitl am Montag im Trainingslager in Saalfelden fest. "Das habe ich ihm auch schon gesagt", so Leitl. "Ich bin zufrieden mit ihm." Der 34-jährige Zieler hatte vom Cheftrainer bereits im vergangenen Jahr die Kapitänsbinde übertragen bekommen. Zieler hat mittlerweile 314 Pflichtspiele für die Niedersachsen bestritten. | 10.07.2023 14:57