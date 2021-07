Stand: 20.07.2021 10:04 Uhr Torwart Wiesner wechselt zum VfL Osnabrück

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Torhüter Tim Wiesner unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige kommt von Fortuna Düsseldorf, für die er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West spielte. Wiesner trainierte bereits in der vergangenen Woche beim VfL mit und wirkte auch beim Testspiel gegen Groningen am Sonnabend (0:1) mit. Stammkeeper beim VfL bleibt aber weiter Philipp Kühn. Wechselbörse Dritte Liga | 20.07.2021 10:02