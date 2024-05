Stand: 01.05.2024 20:04 Uhr Torwart Mielitz kehrt zu Werder Bremen zurück

Torwart Sebastian Mielitz kehrt nach zehn Jahren zu Werder Bremen zurück. Der 34-Jährige wird von der neuen Saison an in der U23 des Fußball-Bundesligisten spielen. Das Team ist in dieser Saison in der Bremen-Liga und führt die Tabelle an. Mielitz kommt vom Regionalligisten VfB Oldenburg, wie der Bremer Club am Mittwoch mitteilte. Er war im Nachwuchsleistungszentrum bei Werder ausgebildet worden und spielte anschließend bis 2014 für die Profi-Mannschaft. Insgesamt absolvierte er 62 Bundesliga-Spiele für die Bremer. | 01.05.2024 20:04