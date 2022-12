Stand: 12.12.2022 10:00 Uhr WM 2023: DFB-Frauen beziehen Quartier nördlich von Sydney

Die deutschen Fußballerinnen um Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg beziehen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland ein Quartier rund 100 km nördlich vom Final-Spielort Sydney. Der Weltverband FIFA veröffentlichte die Liste der Basislager der Turnierteilnehmer. Vize-Europameister Deutschland wohnt in Wyong, das Trainingszentrum befindet sich rund sieben Kilometer davon entfernt. Bei der WM (20. Juli bis 20. August 2023) spielt der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppe H zunächst in Melbourne gegen Marokko (24. Juli), danach in Sydney gegen Kolumbien (30. Juli) sowie in Brisbane gegen Südkorea (3. August). | 12.12.2022 09:50