Stand: 29.05.2024 16:00 Uhr Torhüter Hoffmann verlässt Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verliert seinen Torhüter. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekanntgaben, wird Ron-Thorben Hoffmann seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die "Löwen" verlassen. Der 25-Jährige war zur Spielzeit 2022/2023 nach Braunschweig gewechselt und absolvierte seitdem 45 Zweitligaspiele für die Eintracht. Zudem lief er einmal im DFB-Pokal auf. In der vergangenen Spielzeit hatte er großen Anteil am Klassenerhalt des BTSV. Wohin er geht, ist noch unklar. | 29.05.2024 15:56