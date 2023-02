Stand: 16.02.2023 16:54 Uhr Kozuch: Gemischte Gefühle bei Rückblick auf Beach-Zeit mit Ludwig

Die Hamburgerin Margareta Kozuch blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Beachvolleyball-Zeit an der Seite von Olympiasiegerin Laura Ludwig zurück. "Es war schon manchmal so, dass ich als Nachfolgerin von Kira Walkenhorst von außen verantwortlich gemacht wurde, wenn es sportlich bei uns nicht so lief", so Kozuch im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt". Rückblickend gehe es ihr mit ihrer Phase im Beachvolleyball gut. "Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich diesen Weg gefunden hätte, mein gesamtes Potenzial abzurufen", erklärt die 36-Jährige. Kozuch hatte 2019 die Nachfolge von Walkenhorst angetreten und wurde mit Ludwig Fünfte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. |16.02.2023 16:54