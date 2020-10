Stand: 11.10.2020 10:23 Uhr Torgelower FC erreicht Achtelfinale im Landespokal

Vorjahresfinalist Torgelower FC Greif hat die dritte Runde im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern überstanden. Der NOFV-Oberligist gewann am Sonnabend beim Landesligisten TSV 1860 Stralsund mit 3:1 (1:0). Die Partie von Hansa Rostock ist wegen des Ligaspiels beim SC Verl (3:2) verlegt worden. Der Drittligist erwartet am 30. Oktober (15.30 Uhr) den Penkuner SV im heimischen Ostseestadion. Der Landesligist hat auf sein Heimrecht verzichtet. Das Achtelfinale wird am (morgigen) Montag ausgelost. Spieltermine sind der 15. und 16. November. | 11.10.2020 10:18