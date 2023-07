Stand: 10.07.2023 12:20 Uhr Toptransfer Keita nimmt Arbeit bei Werder Bremen auf

Toptransfer Naby Keita ist bei Werder Bremen angekommen und hat am Montag die ersten Leistungstests bei seinem neuen Club absolviert. Der 28-Jährige soll am Mittwoch sein erstes Training mit der Mannschaft absolvieren. Der Mittelfeldspieler kam ablösefrei vom FC Liverpool, für den er in fünf Jahren 129 Mal auflief und dabei elf Treffer erzielte. Zwar gewann Keïta mit Liverpool die Champions League und die englische Meisterschaft. Auch aufgrund von Verletzungen wurde er aber nie Stammspieler. Der Ex-Leipziger ist auch Kapitän der Nationalmannschaft von Guinea, mit der vor 21 Tagen noch gegen Brasilien spielte. | 10.07.2023 12:19