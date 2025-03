Stand: 19.03.2025 08:27 Uhr "Top 30 anpeilen" - Tennisspielerin Lys mit großen Zielen

Tennisspielerin Eva Lys hat einige Wochen nach ihrem erstmaligen Vorstoß in die Top 100 der Weltrangliste große Ziele für die Zukunft. "Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann die Top 50 oder sogar Top 30 anpeilen möchte", sagte die 23-Jährige dem "Hamburger Abendblatt": "Dass dies möglich ist, habe ich oft genug in Matches gegen die in dem Bereich platzierten Spielerinnen bewiesen." Die Hamburgerin, als 76. derzeit beste Deutsche in der Weltrangliste, hatte im Januar bei den Australian Open für Furore gesorgt, als sie als "Lucky Loser" bis ins Achtelfinale kam. | 19.03.2025 08:23