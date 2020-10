Stand: 14.10.2020 08:14 Uhr Toni Kroos: "Die Hundert ist schon schön"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich nach seinem 100. Länderspiel für Deutschland stolz gezeigt. Mit dem 3:3 (1:2) gegen die Schweiz in Köln konnte er nicht zufrieden sein, ohnehin gehe es ihm "mehr um Ergebnisse als um Zahlen und Einsätze. Aber die Hundert ist schon schön." In der Kabine bekam der gebürtige Greifswalder in Diensten von Real Madrid hohen Besuch: DFB-Präsident Fritz Keller hielt eine Ansprache für ihn und Joshua Kimmich (FC Bayern), der sein 50. Länderspiel absolviert hatte. | 14.10.2020 08:00