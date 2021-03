Stand: 23.03.2021 14:02 Uhr Tommy Haas gibt noch einmal sein Bundesliga-Comeback

Der frühere Weltklasse-Tennisspieler Tommy Haas wird noch einmal für den TC Großhesselohe aufschlagen. Der gebürtige Hamburger will im Sommer für die Herren 30 des vor den Toren Münchens gelegenen Bundesligisten antreten. "Wir freuen uns sehr", sagte Vereinspräsident Roland Benedikt. Der "Süddeutschen Zeitung" hatte er zuvor gesagt: "Geplant ist, dass Tommy beim ersten Heimspiel der Großhesseloher am 29. Mai gegen Iphitos München zum Einsatz kommt, sowie beim Heimspiel am 3. Juli gegen den TVA 1860 Aschaffenburg." | 23.03.2021 12:38