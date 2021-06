Stand: 12.06.2021 21:06 Uhr Toba gewinnt zweite deutsche Olympia-Qualifikation

Der Hannoveraner Andreas Toba war bei der zweiten Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner von der nationalen Konkurrenz nicht zu schlagen. Dem EM-Zweiten am Reck gelang vor mehreren hundert Zuschauern in der Münchner Olympiahalle ein stabiler Mehrkampf, für den er 83,599 Punkte erhielt. In der Gesamtwertung war nur Gaststarter Marius Georgiou aus Zypern (84,098) besser. | 12.06.2021 20:52