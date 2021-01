Stand: 04.01.2021 20:50 Uhr Tischtennis: Werder Bremen kassiert dritte Pleite in Folge

Werder Bremen hat im Kampf um die Play-off-Plätze in der Tischtennis-Bundesliga erneut einen Rückschlag erlitten. Die Hanseaten verloren am Montag ihre Partie des zwölften Spieltags beim TTC Neu Ulm mit 0:3 und kassierten die dritte Niederlage in Serie. Marcelo Aguirre, Mattias Falck und Kirill Gerassimenko verloren ihre Einzel jeweils recht chancenlos mit 1:3 Sätzen. Werder, das zuvor gegen den 1. FC Saarbrücken und den SV Mühlhausen verloren hatte, ist punkt- und satzgleich mit dem TTC Fulda-Maberzell Neunter. Ergebnisse und Tabelle | 04.01.2021 20:49