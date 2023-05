Stand: 22.05.2023 22:07 Uhr Tischtennis-WM: Ovtcharov zieht in dritte Runde ein

Dimitrij Ovtcharov hat bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Südafrika die dritte Runde erreicht. Der Hamelner gewann am Montagabend in 4:1 Sätzen gegen den Italiener Niagol Stoyanov und kann sich nun für sein WM-Aus vor vier Jahren revanchieren. Denn Ovtcharovs kommender Gegner ist der Kroate Tomislav Pucar, gegen den er 2019 in Budapest ebenfalls in der dritten Runde überraschend verloren hatte. | 22.05.2023 22:07