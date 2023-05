Stand: 24.05.2023 20:41 Uhr Tischtennis-WM: Frühes Aus für Ovtcharov

Der deutsche Tischtennis-Nactionalspieler Dimitrij Ovtcharov ist bei der Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban früh ausgeschieden. Wie schon 2019 in Budapest scheiterte der Hamelner am Kroaten Tomislav Pucar. In der dritten Runde unterlag der 34-Jährige diesmal mit 3:4 nach Sätzen gegen seinen Angstgegner. Trotz dieser Niederlage hat Ovtcharov in Durban noch eine Medaillen-Chance: Im Doppel zog er am Mittwochnachmittag zusammen mit Patrick Franziska ins Viertelfinale ein. | 24.05.2023 20:40