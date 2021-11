Stand: 27.11.2021 11:08 Uhr Tischtennis-WM: Filus im Achtelfinale ausgeschieden

Tischtennisprofi Ruwen Filus ist bei der WM in Houston im Achtelfinale ausgeschieden. Der Bückeburger unterlag dem US-Amerikaner Kanak Jha 1:4 (8:11, 8:11, 11:3, 9:11, 2:11). Jha trifft nun auf Timo Boll, dem einzig verbliebenen Deutschen im Wettbewerb. Der Düsseldorfer erreichte kampflos das Viertelfinale, weil sein Gegner Yang Wang (Slowakei) wegen eines positiven Corona-Tests in seinem Umfeld in Quarantäne musste. Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln) fehlt in Texas nach einer Knöcheloperation. | 27.11.2021 11:08