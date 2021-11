Stand: 26.11.2021 08:15 Uhr Tischtennis-WM: Filus erreicht Achtelfinale

Tischtennisprofi Ruwen Filus ist bei der WM in Houston ins Achtelfinale eingezogen. Der Bückeburger gewann in der dritten Runde gegen den Polen Jakub Dyjas souverän mit 4:0 (11:3, 11:7, 11:4, 11:9). Gegner in der Runde der letzten 16 ist der US-Amerikaner Kanak Jha. Filus ist neben Timo Boll der einzig verbliebene Deutsche. Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln) fehlt in Texas nach einer Knöcheloperation. | 26.11.2021 08:15