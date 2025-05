Stand: 15.05.2025 21:04 Uhr Tischtennis-Star Ovtcharov bangt um WM-Start

Tischtennisprofi Dimitrij Ovtcharov (Tündern) bangt um seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2012 und 2021 leidet "seit ein paar Tagen" an Bandscheibenproblemen. "Gemeinsam mit dem medizinischen Team setzen wir alles daran, dass ich wettkampffähig bin", schrieb der 36-Jährige vor dem Start der Titelkämpfe bei Instagram. Das erste Match des früheren Weltranglistenersten ist für Sonntag angesetzt, im Doppel tritt Ovtcharov gemeinsam mit Patrick Franziska an. | 15.05.2025 21:03