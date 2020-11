Stand: 08.11.2020 10:01 Uhr Tischtennis-Restart: Ovtcharov mit mulmigem Gefühl

Kurz vor dem Start der Tischtennis-Turnierserie in China hat der frühere Europameister Dimitrij Ovtcharov "ein mulmiges Gefühl". "Meine Familie ist ja noch in Deutschland, die Lage sehr angespannt und ich bin nicht zu Hause", sagte der 32-Jährige dem "Deutschlandfunk". Seine Teilnahme in China sei allerdings "schon fast ein Muss, da das ja meine Arbeit ist". Ovtcharov berichtet von Corona-Tests in der "China Bubble": "Die Schutzmaßnahmen und Regeln - das ist schon ein ganz schönes Handbuch." | 08.11.2020 10:02