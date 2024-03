Stand: 05.03.2024 15:14 Uhr Tischtennis: Ovtcharov kehrt in die Bundesliga zurück

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison wieder in der deutschen Bundesliga spielen. Der TTC Fulda-Maberzell gab am Dienstag via Instagram die Verpflichtung des ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Hameln bekannt. Aktuell spielt der 35-Jährige noch für den TTC Neu-Ulm. Der ambitionierte Club ist nach dem Rückzug aus der Bundesliga aber nur noch in der Champions League aktiv. Seinen langjährigen russischen Club Fakel Orenburg hatte der deutsche Nationalspieler 2022 aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine verlassen. | 05.03.2022 15:14