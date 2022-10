Stand: 29.10.2022 16:57 Uhr Tischtennis: Ovtcharov im Halbfinale ausgeschieden

Dimitrij Ovtcharov hat bei den WTT Cup Finals in Xinxiang im Halbfinale ausgeschieden. Der Olympiadritte aus Hameln unterlag dem japanischen Timo-Boll-Bezwinger Tomokazu Harimoto am Sonnabend mit 0:4 und machte in keinem Satz mehr als sieben Punkte. Im Viertelfinale hatte Boll Weltmeister Fan Zhendong (China) bezwungen. | 29.10.2022 16:50